Hilfe für junge Eltern in Wülfrath : Frühe Hilfen starten neue Unterstützungskampagne

Hilfe für junge Eltern in Wülfrath

Wülfrath Die Materialien zur Elternansprache und die Vernetzung mit den Beratungsangeboten werden vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen aus Mitteln der Bundesinitiative Frühe Hilfen des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Im März entwickelte das Netzwerk Frühe Hilfen in Kooperation mit verschiedenen Partnern, darunter das Nationale Zentrum Frühe Hilfen und das Land NRW, eine neue Aktion zur Unterstützung ratsuchender Eltern.

Denn die Geburt eines Kindes ist ein schönes Ereignis, katapultiert manche aber in Stress-Situationen, mit denen sie alleine nicht fertig werden. Mit seinem niederschwelligen Angebot steht hier das Netzwerk Frühe Hilfen parat, das jetzt an ausgewählten Orten der Stadt für seine begleitenden und unterstützenden Angebote wirbt. Plakate, Poster, Postkarten und Materialien liegen zur Mitnahme bereit. Unter dem neuen Motto „Normal, dass ich so unsicher bin?“ und weiteren Slogans motivieren sie junge und werdende Eltern hoffentlich, bei Bedarf Angebote zu nutzen.