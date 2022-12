Pflege in Wülfrath Frischer Wind für die Diakoniehäuser

Dem neuen Förderverein gehören aktuell 20 Mitglieder an. Der Vorstand hat das ehrgeizige Ziel, diese Zahl auf 2000 anzuheben. Dann würde der jährliche Mindestbeitrag von 12 Euro deutlich mehr Aktionen ermöglichen. Um neue Mitglieder anzuwerben, erstellten die Mitglieder des Vereins im Laufe der vergangenen sechs Monate ein repräsentatives Faltblatt. Damit wollen sie sich an die Wülfrather wenden, auf dem Wochenmarkt aktiv werden und so möglichst viele neue Mitglieder begeistern. Auch in Apotheken, Arztpraxen, dem Rathaus und den beiden Pflegeeinrichtungen selbst liegt die Infobroschüre aus. Finanziert werden konnte der Flyer durch Spenden und mit Geldern des Fördervereins. Auch eine Online-Präsenz ist in Arbeit, denn der Förderverein möchte bald auch digital zu finden und zu erreichen sein.