24-Stunden-Aktion in Wülfrath : Fridays for Future will Mahnwache halten

Fridays for Future will Mahnwache halten

24-Stunden-Aktion in Wülfrath

Bereits zweimal gingen Jugendliche in Wülfrath auf die Straße, um für den Klimaschutz einzustehen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Die Aktion der Klimaaktivisten auf dem Platz vor der Sparkasse soll 24 Stunden dauern.

Dass das Thema Klimawandel auch in den Sommerferien wichtig bleibt, wollen die Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung (FFF) in Wülfrath zeigen. Für Freitag, 16. August, rufen sie zu einer Mahnwache auf dem Platz vor der Kreissparkasse Düsseldorf an der Goethestraße auf. Das Besondere daran: Der Klimastreik soll einen ganzen Tag dauern. „Wir bleiben 24 Stunden wach - auf dem Platz vor der Sparkasse, denn wenn der Klimawandel nicht schläft, tun wir das auch nicht“, teilen die Aktivisten der Wülfrather Ortsgruppe jetzt mit.