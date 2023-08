Kultur in Wülfrath Frickelsome Amsel rocken das Awo-Kulturbistro

Die Besucher können sich auf stimmungsgeladene Folksongs von der Insel und aus der ganzen Welt, Balladen, die unter die Haut gehen, und eindrucksvollen Satzgesang freuen. Denn Fricklesome Amsel bietet all das und noch mehr – ein Live-Erlebnis der besonderen Art. In einer einzigartigen Besetzung gelingt es der Band, ihr Publikum durch alle Höhen und Tiefen der Emotionen zu führen, den Konzertbesucher quasi auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle mitzunehmen. Nationale und internationale Konzertbesucher schwärmen. Und das mit Recht, kündigt das Kulturteam an.