Angebot der Kirche in Wülfrath Noch freie Plätze bei Jugendfreizeit

Auch die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Wülfrath bietet in diesem Jahr wieder eine Jugendfreizeit an. Sie findet vom 26. Juni bis zum 3. Juli statt. Teilnehmen können Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren. Reiseziel ist der Ferienpark Landal Beach Resort Ooghduyne in den Niederlanden. Dort ist die Gruppe in einem Haus untergebracht. Dort erwartet die jungen Teilnehmer unter anderem eine Terrasse. Auspowern können sie sich beim Fußballspielen. Das ist aber längst nicht alles. Denn in der Ferienanlage befindet sich ein Hallenbad, eine Minigolfanlage sowie eine Bowling-Bahn und vieles mehr.