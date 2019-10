Wülfrath : Freie Aktive Kita feiert am Samstag Eröffnung

Wülfrath (capf) Mit Beginn des Kindergartenjahres besuchen die ersten Kinder die Freie Aktive Kita Wülfrath an der Kastanienallee 55. Die offiziellen Eröffnung ist am Samstag, 5. Oktober, ab 12.15 Uhr. Gleichzeitig steht von 12 bis 15 Uhr den Eltern künftiger Kindergartenkindern sowie anderen interessierten Bürgern die Tür offen, um das Konzept zu erkunden.

Die „Grundschule in klein“, wie das Konzept heißt, stellt Erziehung zur Selbständigkeit, zur persönlichen Verantwortung und sozialer Kompetenz in den Mittelpunkt. Zudem wird am Donnerstag, 10. Oktober, ab 20 Uhr ein Informationsabend für interessierte Eltern in der Kita gehalten. An diesem Abend können auch Anmeldungen zum kommenden Kindergartenjahr abgegeben werden.