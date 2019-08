Wülfrath : Starke Termine für starke Frauen

Gudula Kohn, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wülfrath (Mitte) und ihre Stellvertreterin Franca Calvano (links) sowie Bürgermeisterin Claudia Panke freuen sich über einen gelungenen Veranstaltungsmix des Wülfrather Frauennetzwerkes. foto: tanja bamme. Foto: Tanja Bamme

Wülfrath Frauennetzwerk und Gleichstellungsbeauftragte haben ein gemeinsames Programm auf die Beine gestellt.

„Ich bin wirklich froh, dass wir eine so engagierte und kompetente Gleichstellungsbeauftragte haben.“ Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeisterin Claudia Panke den Pressetermin zur neuen Veranstaltungsreihe des Frauennetzwerkes Wülfrath in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten Gudula Kohn.

Mit einem bunten Potpourri an ganz unterschiedlichen Terminen wartet das neue Halbjahresprogramm auf. „Wir haben uns verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Einer dieser Schwerpunktthemen stellt das Thema Klima- und Umweltschutz dar“, erläutert Gudula Kohn. So lassen sich in der Zeit von August bis Anfang Februar gleich vier Veranstaltungen zu besagtem Thema finden. Den Start macht am 13. September ein Besuch auf dem Landwirtschaftsbetrieb Kneer und Kuhles. Eine Veranstaltung, der sich auch für Familien mit Kindern lohnt. „Wir werden einen Vortrag zur Arbeit auf einem solchen Hof hören“, erklärt Kohn, die in diesem Zusammenhang die Frage aufwirft, was Klima- und Umweltschutz mit Gleichstellung zu tun hat. „Eine spannende Frage, die sicher eine Menge Diskussionsstoff beinhaltet“, ist sich die Initiatorin sicher.

Info Filmabend und Frauenflohmarkt 17 Veranstaltungen zählt das aktuelle Veranstaltungsprogramm. Neben den Schwerpunktthemen werden auch in diesem Semester wieder in Kooperation mit dem Mettmanner Weltspiegelkino Filme mit starken Frauen in der Hauptrolle gezeigt. Zudem gibt es am Freitag, 15. November, den beliebten Frauenflohmarkt im Rathaus. Weitere Informationen zu den Terminen lassen sich auf dem städtischen Veranstaltungskalender finden.

Autorin Ophelia Nick wird mit ihrem neuen Buch „Neue Bauern braucht das Land“ thematisch an den vorangegangenen Termin anknüpfen und mit ihrem Werk einen Rückblick in die idealisierte Vergangenheit der Landidylle schaffen. Die kostenlose Lesung findet am 28. November in der Gaststätte „Zum alten Rathaus“ statt.

Nur wenige Tage später, am 5. Dezember, referiert die Abfallberatung der Stadt gemeinsam mit der Wülfratherin Anne Schemann im Rathaus über das Thema der Müllvermeidung. „Wir haben den Termin bewusst in den Dezember gelegt, um dem Müll der Weihnachtsfeiertage entgegenzuwirken“, sagt Kohn.

Mit einer Klimaschutzmesse am 1. Februar möchte die Klimaschutzmanagerin Ursula Linda Kurbach gemeinsam mit der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten, Franca Calvano, ein ganz neues Format ins Leben rufen. An Infoständen können sich Besucher über das weitreichende Thema des Klimaschutzes informieren, aber auch selbst als Akteur in Aktion treten. Begleitet wird die erste Messe dieser Art, die in den Räumen des Rathauses stattfindet, von der Energie Agentur NRW. Interessierte können sich per Mail an f.calvano@stadt.wuelfrath.de richten.

Den nächsten Schwerpunkt wird das Thema Gewaltprävention einnehmen. Ein Schnupperkursus zur Selbstbehauptung und -verteidigung findet am 14. September in der Kirche St. Maximin und am 21. September im Corneliushaus statt. Teilnehmen können Frauen ab dem 18. Lebensjahr.

Mit einer Brötchentütenaktion sollen am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (23. November) auf dem Wochenmarkt besagte Tüten mit allen notwendigen Hilfstelefonnummern und Ansprechpartnern verteilt werden.

Am darauffolgenden Samstag, den 27. November wird erstmalig im Rathaus vom SKFM Mettmann über das Thema der selbstbestimmten Geburt berichtet.

Zweimal jährlich trifft sich zudem das Wülfrather Frauennetzwerk. 90 Damen unterschiedlichen Alters gehören dem Netzwerk derzeit an. „Unser nächstes Treffen, zudem ich alle Frauen herzlich einladen möchte, findet am 19. September im Rathaus statt“, verrät Gudula Kohn, die gemeinsam mit den engagierten Damen das erste Halbjahresprogramm für das Jahr 2020 zusammenstellen möchte.