Hilfe in Wülfrath Frauenberatung im Familienbüro Wülfrath

Konflikte und Gewalt gegen Frauen machen an Weihnachten nicht Halt. In dieser Zeit können sich Frauen oft keine Hilfe holen. Am Dienstag, 20. Dezember, findet von 10 bis 12 Uhr, die letzte Allgemeine Frauenberatung in diesem Jahr im Familienbüro der Stadt Wülfrath statt. Das Büro befindet sich in der Goethestraße 23, Eingang Wülfrather Wasser Welt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist kostenfrei. Frauen können in die Beratung kommen, wenn sie Ermutigung brauchen und von Konflikten betroffen sind. Sie erhalten Unterstützung und professionelle Hilfe. Die Beratung ist anonym, vertraulich und unabhängig von der Nationalität oder Religion.