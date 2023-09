Lesen in Wülfrath Frauen stellen ihre Lieblingsbücher vor

Am besten geht das bei den Literaturabenden in der Wülfrather Medienwelt. In Kooperation mit dem Förderverein, dem Frauennetzwerk Wülfrath und der Gleichstellungsbeauftragten Franca Calvano lädt die Einrichtung zu einem nächsten, literarischen Abend in ihren Räumen an der Wilhelmstraße 146 ein. Und zwar sind Frauen herzlich eingeladen, am 4. Oktober ihre Lieblingsbücher vorzustellen und daraus vorzulesen.