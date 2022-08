Aktion in Wülfrath : Frauen können sexuelle Belästigungen öffentlich ankreiden

Das öffentliche „Ankreiden“ von Catcalls ist am Samstag auch in Wülfrath geplant. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Wülfrath (RP) Begehrliche Blicke, Hinterherpfeifen, übergriffige Kommentare – Belästigungen dieser Art gehören heute zum Alltag nahezu jeder Frau. Für solche sexuell aufgeladenen Aufdringlichkeiten hat sich der Begriff „Catcalling“ etabliert.

„Mit 89 Prozent sind Catcalls die amweitesten verbreitete Form sexueller Belästigung. Für Betroffene sind die Anzüglichkeiten oft sehr belastend“, informiert Franca Calvano, die Gleichstellungsbeauftrage der StadtWülfrath. Am kommenden Samstag, 13. August, will sie von 10 bis 12 Uhr auf dem Heumarkt mit Frauen und Mädchen zu diesem Thema ins Gespräch kommen. Betroffene können ihre Erfahrungen mit bunter Kreide auf der Straße „ankreiden“ oder auf einer Postkarte dokumentieren. Im November werden die Ergebnisse der Sammlung in einer Ausstellung veröffentlicht.

Eva-Maria Düring, Bereichsleiterin des Sozialdienstes SKFM in Mettmann , findet eindeutige Worte: „Catcalling ist kein Kavaliersdelikt. Die betroffenen Frauen und Mädchen werden zu Objekten degradiert. Deshalb wird es dringend Zeit, verbale sexuelle Belästigung auch in Deutschland als Straftatbestand anzuerkennen.“ Die Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt des SKFM und die Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Mettmann sind gemeinsam gegen Catcalling

aktiv. Sie wollen die Öffentlichkeit sensibilisieren und die Sprachlosigkeit und Scham in Grenzensetzen zu verwandeln. Eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen aus dem Jahr 2021 hat ergeben, dass Catcalling in schweren Fällen zu tiefgehender Verunsicherung, Ängsten und psychischen Erkrankungen führen kann. Strafbar jedoch sind viele dieser Äußerungen in Deutschland nicht, im Gegensatz zu einigen anderen europäischen Ländern. In Frankreich beispielsweise wird Catcalling in extremen Fällen mit einer Geldstrafe von bis zu 1500 Euro geahndet. Weitere Informationen gibt es bei der SKFM-Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt. Die Beraterinnen sind montags bis freitags erreichbar: Telefon 02104 1419-226, E-Mail sexualisiertegewalt@skfm-mettmann.de erreichbar.