Unfall in Wülfrath : Frau bei Unfall mit 26-Tonner-Lkw tödlich verletzt

Wülfrath Eine 52-jährige Fußgängerin aus Wuppertal wurde Mittwochfrüh von einem 26-Tonner überfahren. Schwerverletzt wurde sie in die Intensivstation gebracht, wo sie noch am selben Tag verstarb.

Bange Minuten am Mittwochmorgen, 5.10 Uhr: Eine 52-jährige Fußgängerin aus Wuppertal wurde von einem 26-Tonner überfahren und tödlich verletzt. Der Notarzt forderte einen Rettungshubschrauber an, der neben der Unfallstelle landete. Die Frau wurde dann jedoch mit einem Rettungswagen in ein Wuppertaler Krankenhaus auf die Intensivstation gebracht. Wie die Polizei am späten Mittwochabend erfuhr, erlag die Frau dort noch am selben Tag ihren schweren Verletzungen.