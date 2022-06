Unfall in Wülfrath : Fußgängerin von 26-Tonner überfahren und lebensgefährlich verletzt

Bevor die lebensgefährlich verletzte Fußgängerin geborgen werden konnte, musste der Lastwagen vorn hydraulisch angehoben werden. Foto: Kreispolizei Mettmann

Wülfrath Lebensgefährlich verletzt wurde am Mittwochfrüh eine Fußgängerin in Wülfrath. Auf dem Weg zur Arbeit wurde sie in einem Gewerbegebiet von einem Sattelschlepper überrollt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Bange Minuten am Mittwochmorgen, 5.10 Uhr, in Wülfrath: Ein 52-Jährige Fußgängerin aus Wuppertal wurde von einen 26-Tonner überfahren und lebensgefährlich verletzt. Der Notarzt forderte einen Rettungshubschrauber an, der neben der Unfallstelle landete. Die Frau wurde dann jedoch mit einem Rettungswagen in ein Wuppertaler Krankenhaus gebracht und liegt dort laut Polizei auf der Intensivstation.

Soviel weiß die Polizei bislang: Zur Unfallzeit verließ ein 54-jähriger Kraftfahrer aus Velbert mit einem weißen Lastwagen ein Speditionsgelände an der Dieselstraße in Wülfrath. Der Berufskraftfahrer sagt, er sei mit dem 26-Tonner im Schritttempo gefahren und habe sich zunächst umgeschaut. Dann sei er nach rechts in die Dieselstraße abgebogen. Dabei habe der Fahrer aus bisher noch ungeklärter Ursache eine 52-jährige Fußgängerin übersehen, die sich gerade auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle im Gewerbegebiet befand. Erst durch einen Ruck im Fahrzeug und den Schrei der Fußgängerin sei der Fahrer auf die Frau aufmerksam geworden.

Mit Holzkeilen stützten die Retter die Lkw-Front ab. Foto: Kreispolizei Mettmann

Die 52-Jährige wurde vom Lkw im Fahrbahnbereich frontal erfasst, auf den Boden geworfen und vom Lkw wenige Meter mitgeschleift, bevor sie unter dem linken Vorderreifen eingeklemmt wurde. Die lebensgefährlich verletzte und nur zeitweise ansprechbare Frau wurde von einem Notarzt erstversorgt und wiederbelebt. Die Feuerwehr musste den schweren Lastwagen hydraulisch anheben und mit Keilen sichern. Erst danach konnte die Schwerstverletzte geborgen werden.

Der Rettungshubschrauber landete neben dem Unfallort. Doch Notarzt entschied sich für einen Transport im Rettungswagen. Foto: Kreispolizei Mettmann