„100-prozentig gefährlich“ : Spaziergängerin findet Brandfalle an Baum - Wülfrather Feuerwehr ist entsetzt

Wülfrath Mit Küchenpapier und einer Art Lupe wurde augenscheinlich versucht, einen Brand auszulösen. Die Feuerwehr suchte die Umgebung ab. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Stadtbrandmeister Guido Großmann ist das Befremden über diesen seltsamen Fund immer noch anzuhören: „Wir waren sehr erschrocken“, sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion. Eine Spaziergängerin hat demnach am Samstag, 24. August, gegen 11 Uhr auf dem Rundwanderweg um den Schlupkothener Steinbruch eine Brandfalle entdeckt. So hat die Feuerwehr die seltsame Konstruktion genannt, obwohl sie laut Großmann mit so etwas noch nie zuvor konfrontiert war: Ein Unbekannter hatte in einen Holzscheit Küchenpapier und davor eine Glaslinse, eine Art Lupe, gesteckt. Offenbar hatte er die Hoffnung, über das gebündelte Sonnenlicht, das durch die Lupe das Küchenpapier entzündet, einen Brand auslösen zu können.