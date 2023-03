Verwaltung in Wülfrath Fraktionen wollen Ausschreibung für Kämmerer ändern

Aktuell sucht die Stadt nach der Abwahl von Kämmerer und 1. Beigeordneten Paul-Georg-Fritz Anfang Februar jemand Neues für den vakanten Posten. Doch nun soll es eine Änderung bei der Stellenausschreibung geben, die die Ratsfraktionen als Antrag für die Ratssitzung am 28. März stellen. „Nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen für die Ausschreibung der Stelle Beigeordnete*r haben wir, die Fraktionsvorsitzenden und ich, uns zu Gesprächen zusammengesetzt. Resultat ist ein gemeinsamer Antrag aller im Rat vertretenen Fraktionen für die kommende Ratssitzung. Die Ausschreibung der Stelle soll aufgehoben und der Stellenplan so geändert werden, dass statt der Beigeordneten Stelle eine Stelle Dezernatsleitung in den Haushalt eingeplant wird“, so Bürgermeister Rainer Ritsche. Er hofft, dass mit der Änderung Personen angesprochen werden, für die die Bewerbung auf eine Wahlbeamtenstelle nicht in Betracht kommt.