Gemeinsamer Antrag von CDU, SPD und Grüne : Fraktionen fordern Aufbau eines Radwegenetzes

Der Panoramaradweg soll besser an die Innenstadt und die Wohngebiete in Wülfrath angeschlossen werden. Foto: Achim Blazy

Wülfrath CDU, SPD und Grüne wollen ein Verkehrskonzept für Wülfrath in den Blick nehmen und stellen gemeinsam einen Antrag.

Dass Radfahren umweltfreundlich und klimaschonend ist und zudem ein wichtiges Stück Lebensqualität – darin sind sich die Fraktionen der CDU, Grüne und SPD einig. Was fehlt sind jedoch sichere Radwege in Wülfrath, eine unterstützende Infrastruktur innerhalb der Stadt sowie als Anbindung in die Nachbarstädte.