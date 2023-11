Konzert in Wülfrath Fragile Matt spielen Irish Folk in St. Joseph

Das wird sicherlich ein besonderes Konzert: Die Kirchengemeinde St. Maximin in Wülfrath lädt ein zu einem Irischen Folkabend – und das nicht ins Gemeindehaus, sondern in die Kirche St. Joseph an der Goethestraße 74 selbst. Der Klangraum des Gotteshauses verspricht einen ganz eigenen Klang für das Konzert mit irischen Songs.