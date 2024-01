Unterstützung in Wülfrath Hobbyfotografen spenden 700 Euro an die Tafel

So natürlich auch bei der Jubiläumsausgabe mit einem Best-of, die dem vor einem Jahr verstorbenen Fotografen Peter Emmert gewidmet war. Die 80 Kalender waren bereits im November ausverkauft. Nun überreichten an diesem Montag F. Thomas Müller, Rosi Stöcker und Peter Klückmann insgesamt 700 Euro an die Wülfrather Tafel. Es ist bereits das vierte Mal, dass die Fotografen die Tafel bedacht haben. Zu den Begünstigten zählten sonst auch der Förderverein des Niederbergischen Museums, die Hospizgruppe sowie der Verein „Kids on Tour“.