Aktionsjahr in Wülfrath : So sieht Respekt aus

Wülfrath Das Netzwerk Gewaltprävention hat im Aktionsjahr viel geplant. Ein Teil davon ist die Fotoausstellung von drei Fotografen, die nun im Rathausfoyer zu sehen ist. Wunsch ist, dass die Ausstellung an vielen Orten zu sehen ist.

Die sechs großen Plakate sind nicht zu übersehen. Und das ist bewusst so gewollt, denn sie sollen Menschen dazu bewegen, einen Augenblick stehen zu bleiben, genauer zu betrachten und über das, was zu sehen ist, nachzudenken.

Im Rathausfoyer sind aktuell Bilder der drei Fotografen Fritz Reich, Burkhard Rüdiger und Peter Delvos zu sehen. Die Fotoausstellung „Respekt“ ist Teil des Aktionsjahres zum Thema Respekt, das das Netzwerk Gewaltprävention 2022 für Wülfrath ausgerufen hat. Sie war am 27. August beim Aktionstag am Heumarkt erstmalig zu sehen und soll nun bis zum 30. September im Rathaus aufmerksam machen.

Da es keine konkreten Vorgaben gab, waren die Fotografen frei in ihrer Interpretation. „Das Thema fotografisch einzufangen, war gar nicht so einfach“; räumt Burkhard Rüdiger bei der offiziellen Eröffnung ein. Jeder der Drei hat sich vorher damit auseinandergesetzt, was Respekt bedeutet. Fritz Reich hat sich zum Beispiel am Grundgesetz orientiert, hat den ersten Artikel mit Bildern von Menschen in Szene gesetzt. Gemeinsam mit den Medienscouts und Darstellern des Theaters Minestrone wurde Respekt im Internet und der Umgang mit Medien aufgegriffen.