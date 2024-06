Grund zur Freude in Wülfrath Förderverein feiert mit neuer Medienwelt-Leiterin

Der Duft von frisch gebackenen Waffeln, der Hauch von Puderzucker, aber auch der würzige Geruch von Grillwürstchen schlängelten sich nicht nur in die Nasen unwissender Passanten, sondern weckte gleich auch ihre Neugier. „Was hier wohl gefeiert wird?“ Ballons wiesen den Weg bis zur Wülfrather Medienwelt, wo der 30-jährige Geburtstag des Fördervereins am Samstag zelebriert wurde. Unweit des Eingangs sorgte Musiker Lutz Strenger an seinem Keyboard nicht nur für ein passendes Ständchen, sondern auch für wohlige Melodien, die an diesem Vormittag die Innenstadt fluteten. Die Stadtbücherei füllte sich zudem auch, angelockt durch die Aktionen, mit deutlich mehr interessierten Besuchern als sonst, bemerkten die Mitarbeiter. „Wir haben viel mehr Verkehr als sonst. Aber von der Ausleihe her ist es ein gewöhnlicher Samstagsbetrieb“, sagte Mitarbeiterin Nadine Häuer.