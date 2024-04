Die Welt der Bücher in Wülfrath Förderverein braucht mehr Mitglieder

Bücher entführen in spannende und fantastische Welten. Was wäre die Welt wohl ohne Bücher? Sicherlich farbloser und langweiliger. Umso wichtiger ist es, dass Einrichtungen wie die Wülfrather Medienwelt erhalten bleiben. In diesem Jahr hat sich die Politik im Zuge der Haushaltsberatungen klar zum Erhalt ausgesprochen. Ein positives Signal. Doch das war nicht immer so: Vor 30 Jahren stand die Stadtbücherei fast vor dem Aus. Deshalb hat sich der Förderverein Stadtbücherei Wülfrath gegründet, der in diesem Jahr sein Jubiläum mit einem Fest feiert.