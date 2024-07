Zirkus Altano zu Gast im Haus Luise von der Heyden Ein magischer Nachmittag dank Förderverein

Das war eine schöne Abwechslung: Bewohner der Einrichtung „Luise von der Heyden“ wurden in dieser Woche im Garten bei schönem Sonnenschein mit magischen Kunststücken und artistischen Darbietungen überrascht. Der Zirkus Altano war zu Gast und brachte so ein Stück Unterhaltung in die Altenpflegeeinrichtung. Strahlende Augen, breites Lächeln und Applaus der Seniorinnen und Senioren war der Lohn für die Zirkusdarsteller. Im Anschluss gab es noch eine Runde leckeres Eis für die Bewohner.