Neue Impulse in Wülfrath „Fürs Ehrenamt eigenes Leben riskiert“

Immerhin stehen 2024 mehrere große Jubiläen an. Zum einen wird die Freiwillige Feuerwehr 150 Jahre alt. Und der Standort Flandersbach kann 100 Jahre feiern. Zum anderen besteht die Jugendfeuerwehr dann 40 Jahre, ebenso wie der Förderverein selbst. „Wir sind gedanklich dazu bereits in Vorbereitungen“, merkte Feuerwehr Leiter Benjamin Hann an. Grundsätzlich, ergänzte sein Stellvertreter Florian Gerstacker, haben die ehrenamtlichen Mitglieder mit Einsätzen und Schulungen bereits „einen großen Packen an Aufgaben.“ Dadurch seien zusätzliche Aufgaben, wie etwa die Teilnahme am Rosenmontagszug, nicht mehr zu stemmen. „Es gab kein Verbot. Es hat sich einfach keiner gefunden“, betonte er.