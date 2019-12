Flüchtlingshilfe in Wülfrath : „Inga“ kümmert sich um Flüchtlinge

Wülfrath In den 80er Jahren als politische Initiative gegründet, machen sich die etwa 30 Ehrenamtler des Vereins für Flüchtlinge stark.

Neuerdings finden die Beratungsstunden nicht mehr im Privathaushalt, sondern in der Geschäftsstelle der CDU an der Wilhelmstraße statt. „Wir sind überparteilich und weder konfessionell noch anderswo gebunden“, betont der 1. Vorsitzende Paul Suminski über die Unabhängigkeit des Vereins. Der Unterschlupf bei den Christdemokraten ist persönlichen Kontakten zu verdanken.

Kontakt Interessierte erreichen Christel Gruner-Olesen unter der Telefonnummer 0151 70555587 oder per E-Mail an info@inga-fluechtlingshilfe-wuelfrath.org. Weitere Infos auf der Homepage via www.inga-fluechtlingshilfe-wuelfrath.org.

„Inga“ hat Tradition. In den 80er Jahren als Initiative gegen die Stationierung von Pershing-Raketen gegründet, ist sie seit 2007 ein Verein. Zur Zeit engagieren sich 30 Mitglieder ehrenamtlich, davon etwa die Hälfte aktiv. Sie kümmern sich seit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise 2016 um die geflüchteten Familien und Einzelpersonen. „Im Laufe der Zeit hat sich die Art der Betreuung gewandelt. Als der ‚große Strom‘ kam, ging es oft darum, zunächst rudimentäre Deutschkenntnisse zu vermitteln, bevor die Beschulung in den Sprachkursen begann“, erzählt Christel Gruner-Olesen, die 2. Vorsitzende. Weitere akute Aufgaben waren, sich um Kleidung zu kümmern oder dass die Kinder einen Platz in Schule oder Kita bekamen. „Jetzt ist eine 1:1-Betreuung gefragt.“ Die meisten Geflüchteten haben inzwischen eine Wohnung, sie arbeiten oder absolvieren weiterführende Sprachkurse, um ihre Qualifikation zu erhöhen. Jetzt ist Hilfe bei der Bearbeitung der Behördenpost gefragt, die von Job-Center, Ausländeramt oder Arbeitgeber, Schule oder Kita käme. „Eben Post, die auch bei uns im Briefkasten landet. Auch für uns als Muttersprachler ist das Amtsdeutsch schon schwer verständlich. Da kann man sich vorstellen, wie es erst geflüchteten Menschen geht “, erklärt die ausgebildete Sozialpädagogin, die lange in dem Bereich im dänischen Arhus gearbeitet hat.