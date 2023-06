Sanierungsmaßnahme in Wülfrath So wird die Flachdachsanierung finanziert

Wülfrath · Die Maßnahme an der Grundschule Ellenbeek muss noch in diesem Jahr umgesetzt werden. 500.000 Euro müssen dafür an anderer Stelle im Haushalt abgezwackt werden.

05.06.2023, 16:29 Uhr

Die Sanierung des Flachdachs an der Grundschule Ellenbeek wird durch verschiedene Posten im städtischen Haushalt gedeckt. Archivfoto: Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

Von Anna Mazzalupi

Das Flachdach der Grundschule Ellenbeek hat ausgedient und muss erneuert werden. Wie berichtet, kann die Sanierung nicht mehr durch kleinere Ausbesserungen weiter geschoben werden, denn das Ende der Lebensdauer ist erreicht. Das machte Hochbauamtsleiter Georg Eickhoff bereits im Schulausschuss deutlich.