Marktlücke in Wülfrath geschlossen : Nina Kaimer eröffnet ersten Hundesalon

Wülfrath Wo einst ein Küchenstudio war, eröffnet die Wülfratherin nun ihr Atelier. Verkauft werden auch Hunde-Accessoires.

„So etwas gibt es hier bislang nicht“, hat ihre eigene Marktforschung in der Stadt ergeben. In ihrem Ladenlokal an der Schwanenstraße will die ausgebildete Hundefriseurin, „kein geschützter Beruf, ich aber habe eine Ausbildung in Theorie und Praxis in Castrop-Rauxel absolviert“, professionelle Fellpflege für Vierbeiner anbieten. „Abgestimmt auf die jeweilige Rasse und die Struktur des jeweiligen Haares.“ Nicht jeder Vierbeiner darf geschoren werden, manche werden getrimmt und baden ist beispielsweise bei Exemplaren wie einem Labrador nur dann notwendig, wenn „das Tier sich in Gülle gewälzt hat“. Sein wasserabweisendes Feld würde durchs Shamponieren und Baden beschädigt.