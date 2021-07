Geschichte und Gedenken : Wülfrath: Findlinge sollen an Zwangsarbeiter erinnern

Am und im WIR Haus in Wülfrath diskutierten engagierte über Gedenksteine für Zwangsarbeiter. Vorne links: Rainer Köster. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Sie wurden ausgebeutet, geschunden und getötet: Zwangsarbeiter in Wülfrath während der NS-Zeit. Eine Gruppe von Bürgern setzt sich nun dafür ein, dass diese Menschen nicht vergessen werden.

Fast sein ganzes Leben treibt es Rainer Köster um, die Gräueltaten der Nationalsozialisten publik zu machen und den Opfern ein würdiges Gedenken zu ermöglichen. Schon vor 40 Jahren hat der überzeugte Sozialist zur Aufarbeitung der Schicksale von Zwangsarbeitern in der Region Vorträge gehalten. Jetzt traf sich eine Gruppe von Gleichgesinnten zum dritten Mal im Wir-Haus. Ihr gemeinsames Anliegen ist es, den 140 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in Wülfrath ein würdiges öffentliches Gedenken zu verschaffen.

Rainer Köster hat es sich nicht leicht gemacht. Er durchsuchte sämtliche Archive, die er einsehen konnte, und hat die Herkunft von 65 Personen akribisch aufgelistet: mit Namen, Geburtsort- und -datum, Quellennachweisen und Todesursache. So ist eine Dokumentation des Grauens entstanden. Menschen wurden erschossen, erhängt, in den Selbstmord getrieben, Kopfschuss, Schädelbruch. Dabei scheint es keine Grenze gegeben zu haben: Zu früh geborenen Babys wurde wie selbstverständlich die Nichtlebensfähigkeit attestiert. Sie waren als Kinder von Zwangsarbeitern unerwünscht.

Auffallend viele osteuropäische Namen sind in der Liste zu finden, manchmal ist der Grund ihrer Verhaftung vermerkt – zum Beispiel durch Hausmeister angezeigt! Nach den Vorstellungen der Gruppe sollen Findlinge an verschiedenen Orten der Stadt platziert werden, auf denen die Namen der Opfer eingraviert sind, damit sie nicht vergessen werden.

Aber auch Lothar Müller, Künstlername Meunier, ein Vertreter des WIR Hauses, offenbart sein Anliegen, diesen wunden Punkt in der Geschichte seiner Heimatstadt eine moralisch wichtige Erinnerung zu verschaffen. Und ebenso Christa Hoffmann, Mitarbeiterin im Heimatmuseum Wülfrath und engagierte Stadtführerin brachte sich mit praktikablen Vorschlägen ein und bot ihre weitere Mitarbeit an.

Nach Vorstellung von Rainer Köster könnten Findlinge vor den Kalkwerken, am Zeittunnel und vor dem WIR Haus, in dem damals die Geheime Staatspolizei, Gestapo, ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatte, aufgestellt werden, um an ihnen die Platten mit den Namen der zu Tode gekommenen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter anzubringen. Groß und gut lesbar sollen sie sein.

Auf dem Friedhof in Düssel, diesem beschaulichen Flecken Niederbergs, ruhen 74 Tote aus fernen Ländern – teils in einem Sammelgrab, teils in Einzelgräbern. Auch hier sollte eine Tafel auf ihre Schicksale hinweisen. Dieser engagierte Kreis und den Bürgern der Stadt wünscht man Unterstützer; damit die Geschundenen aus der NS-Zeit nicht vergessen werden und ihnen in Wülfrath ein würdiges Andenken zuteil wird.