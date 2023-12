Verkehrswende in Wülfrath Mobilitätskonzept steckt in Warteschleife

Die Stadt will ein Mobilitätskonzept, um den Verkehr besser für die Zukunft aufzustellen und Individualverkehr, ÖPNV, Fußgänger und Radfahrer besser zu vernetzen. Doch nun steckt das Projekt in der Warteschleife. Der Grund: Das Bundesfinanzministerium hat die bereits im November 2022 beantragten Fördermittel zur Erstellung des Fokuskonzepts „Mobilität“ gesperrt. Das teilte der Technische Beigeordnete Stefan Holl in der Ratssitzung mit.