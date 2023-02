Projekt in Wülfrath Jungfilmer sind stolz wie Oscar

Das war auch Bestandteil des Films. Darin bekommt ein Schüler eine schlechte Note in einer Klassenarbeit, was zuerst eine strenge Lehrerin herablassend kommentiert. Danach wird er von seinen Mitschülern ausgelacht, um dann von seinen Eltern beschimpft und für unfähig erklärt zu werden. Die seelischen Verletzungen wurden im Film anschaulich dargestellt, indem der Schüler schwarz-weiß mitten in der farbigen Welt gezeigt wurde. Linda hat den verständnislosen Vater gespielt. „Ich habe schon im Kindergarten immer den Vater gespielt“, erzählt die 10-Jährige. Deshalb fand sie es nicht schwer, in eine Männerrolle zu schlüpfen.