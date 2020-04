Wülfrather gehen für Flüchtlinge auf die Straße : Demo vor dem Rathaus soll für Flüchtlinge sensibilisieren

Foto: Anne Scheemann Bei einer sponatenen Demo hinterließen Wülfrather Bürger ihre Kreideabdrücke, um auf das Schicksal von Flüchtlingen aufmerksam zu machen.

Wülfrath In der Coronakrise darf keiner vergessen werden. Auch nicht Flüchtlinge auf den griechischen Inseln.

Die Angst vor Infektion beherrscht die Menschen in der Coronakrise. Grenzen sind geschlossen, Flüchtlinge und wie ihnen geholfen werden könnte, derzeit kein in der Öffentlichkeit debattiertes Thema. Einen Kontrapunkt setzte jetzt die Wülfrather Ortsgruppe von Fridays For Future mit vielen Bürgern. Als Zeichen ihres humanitären Geists schlossen sie sich Sonntag der bundesweiten Aktion der Seebrücke an.

Auf den Ausnahmezustand an den europäischen Regionen zwischen der Türkei und Griechenland wurde dabei mit Hand- und Fußabdrücken aus Kreide aufmerksam gemacht. „Das war eine wirklich spontane Aktion“, berichtet Teilnehmerin Anne Schemann. Morgens war in den sozialen Netzwerken zur Aktion – nämlich im Verlaufe des Tages per Kreidezeichen seine Spur zu hinterlassen - aufgerufen worden. „Dann wurde das ein Selbstläufer“, berichtet die Mutter, jeder sagte jedem bescheid – wer Straßenmalkreide hatte, packte die ebenfalls ein. Die farbenfrohe Demo hat einen ernsten Hintergrund. Sie weist auf die vollkommen überlasteten Auffanglager auf den griechischen Inseln für Flüchtlinge hin. „Die Europäische Union schweigt zu diesen Menschenrechtsverletzungen und überlässt die zehntausenden Menschen vor Ort unter menschenunwürdigen Bedingungen zum Teil seit Jahren ihrem Schicksal“, kritisieren Demonstranten. Wülfrath solle ein „sicherer Hafen“ sein. Ein entsprechender Antrag der Grünen wurde in der vergangenen Woche von der Tagesordnung des Rates genommen. Die Initiative fordert jetzt: „Die Stadt Wülfrath muss sich offen gegenüber dem Bund für die sofortige Aufnahme von Schutzsuchenden aussprechen.“