Wülfrather Helfer im Einsatz für Tiere : Feuerwehr rettet Kätzchen

Wülfrath Einen nicht alltäglichen Einsatz absolvierte die Feuerwehr Wülfrath Donnerstag in den frühen Morgenstunden.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr: Sie rettete Donnerstag frühmorgens ein kleines Kätzchen. „Josy“ hatte sich bei ihrer Erkundungstour fernab von daheim in einem Kamin verfangen. Aufgefallen war die Pelzpfote Anwohnern eines Mehrfamilienhauses am Kiefernweg, die sahen, wie der Katzenkopf aus dem Kamin ragte und sie hilfesuchend anstarrte. Kurze Zeit später rutschte die Fellnase in den Revisionsschacht des Hauses. Die alarmierte Feuerwehr versuchte mittels einer Drehleiter an das Tier zu kommen, um die Katze aus ihrer prekären Lage zu befreien.