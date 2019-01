Wülfrath: Unfall: Feuerwehr muss Frau aus Auto befreien

Mit dem Rettungswagen wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht. Sie war bei dem Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt worden. Foto: dpa/Lukas Schulze

Wülfrath Schwer verletzt wurde eine 44 Jahre alte Frau aus Mettmann bei einem Unfall an der Rohdenhauser Straße in Wülfrath. Die Feuerwehr musste das Autodach aufschneiden, um sie aus ihrem Wagen zu befreien.

Es war am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr, als es an der außerörtlichen Kreuzung „Bibelskirch", – Meiersberger Straße (L 422) / Rohdenhauser Straße (L 426) / Obschwarzbach – an der Ortsgrenze von Mettmann und Wülfrath zu einem schweren Verkehrsunfall kam: Eine Frau wurde dabei schwer verletzt, den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.