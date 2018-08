Wülfrath: Feuerwehr löscht Kellerbrand

Wülfrath : 700 Grad gemessen: Feuerwehr löscht Kellerbrand

Starker Rauch drang aus den Kellerräumen eines Wohnhauses. Foto: Feuerwehr Wülfrath

Wülfrath (arue) Die Feuerwehr Wülfrath wurde am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Kellerbrand an der Karlsbader Straße gerufen. Zeugen hatten Rauch entdeckt, der aus dem Keller eines Wohnhauses drang. Die Einsatzleitstelle erhöhte bereits in den ersten Minuten die Alarmstufe und ließt die Sirene im Stadtgebiet ertönen.

Wie Christian Dohle, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, berichtet, gingen drei Trupps mit dem Auftrag „Menschenrettung“ unter Atemschutz in den Keller. Zu dem Zeitpunkt war unklar, ob sich noch ein Bewohner im Haus befand. Es stellte sich jedoch sehr schnell heraus dass sich im Haus keine Person mehr aufhielt.

Die ersten vorgehenden Trupps meldeten sehr hohe Temperaturen vor dem Kellerabgang. Die Wärmebildkamera zeigte Temperaturen von bis zu 700 Grad Celsius an. Auch im Keller waren sehr hohe Temperaturen zu messen, das Feuer war im vollen Gange. Im Verlauf des Einsatzes kam es sogar zu einer Verpuffung, die von Feuerwehrleuten wegen ihrer Unberechenbarkeit und ihrer schlimmen Auswirkungen gefürchtet wird. Die Einsatzkräfte flohen zunächst aus dem Wohnhaus. Alle blieben unverletzt.



„Es waren etliche Löschtrupps erforderlich um die Brandbekämpfung durchzuführen. Die Kräfte kamen dabei an ihre Belastungsgrenze“, berichtet Dohle. Um das Feuer effektiv zu bekämpfen, forderte die Wülfrather Feuerwehr Verstärkung aus den umliegenden Städten an. Die Feuerwehr Mettmann und die Feuerwehr Velbert entsandten Leute, Fahrzeuge und Gerät zur Unterstützung.