Brand in Wülfrath : Im Altenheim in Oberdüssel hat es gebrannt

Ein Brand in einem Bewohnerzimmer in einem Pflege- und Altenheim in Oberdüssel löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Wülfrath Mehrere Löschzüge waren im Einsatz. Brand löschen und Evakuieren der Bewohner erfolgten parallel. Die Brandursache ist noch nicht klar.

Großeinsatz für die Feuerwehr Wülfrath am Donnerstagnachmittag (13. Oktober): Im Erdgeschoss in einem Alten- und Pflegeheim in Oberdüssel gab es einen ausgedehnten Zimmerbrand in einem Bewohnerzimmer im Erdgeschoss. Gegen 15.03 Uhr wurden die Brandbekämpfer alarmiert, weil die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.