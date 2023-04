Geldsegen für Feuerwehr in Wülfrath Hochwasser-Sanierung startet endlich

Seit bald nunmehr zwei Jahren, als im Sommer 2021 der nahe gelegene Angerbach über die Ufer trat und das Untergeschoss des Gerätehauses der örtlichen Feuerwehr flutete, schimmeln die Räumlichkeiten vor sich hin. Die 16-köpfige Einheit steht seitdem ohne Schulungs- und Aufenthaltsraum dar. Ein Ausweichquartier für ihren wöchentlichen Übungsdienst haben sie zwar in der Hauptwache in der Wilhelmstraße bekommen. Aber, wie Brandinspektor und Einheitsführer der Freiwilligen Feuerwehr Flandersbach Thomas Finkensiep deutlich macht, ist es eben nur ein Ausweichquartier und keine Heimat. „Es ist schwierig, die Leute unter diesen Umständen zu motivieren. Die Kameradschaft bleibt gefühlt auf der Strecke, weil wir in der Hauptwache natürlich keine Möglichkeiten haben, uns zu entfalten.“ Positiv sei nur, dass man derzeit mehr Kontakt zu den Kollegen auf der Hauptwache hat.