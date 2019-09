Einsatz in Wülfrath : Feuerwehr beseitigt Ölspur in Industriegebiet

Die Feuerwehr streute eine Ölspur auf einer Länge von etwa 2200 Metern ab. Foto: Feuerwehr Wülfrath

Wülfrath Die Freiwillige Feuerwehr Wülfrath musste am Montagabend an die Dieselstraße ausrücken. Dorthin war sie wegen einer Ölspur in einem Industriegebiet alarmiert worden.

Insgesamt zwölf Mann waren im Einsatz, um eine mehr als zwei Kilometer lange Strecke zu reinigen, teilte die Feuerwehr mit. Dazu war auch eine Kehrmaschine zum Aufnehmen des aufgebrachten Bindesmittels notwendig. Nach rund zwei Stunden konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden.

(isf)