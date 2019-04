Wülfrath : Wülfrath feiert den Frühling mit seinen Partnerstädten

WÜLFRATH Auftritte von verschiedenen Gruppen und Vereinen sind beim Frühlingsfest geplant.

Die Regulariren waren schnell abgehandelt, der vorgelegte Kassenbericht wies einen zufriedenstellenden Überschuss aus und die beantrage Entlastung des Vorstandes erfolgt einstimmig. Da konnte die Vorsitzende des Freundschaftsvereins Städtepartnerschaften, Petra Weskott, schnell auf den wichtigsten Tagungsordnungspunkt verweisen: das Frühlingsfest am 4. Mai. Sie berichtete, dass der Vorstand in den vergangenen Wochen viel Zeit in die vorbereitenden organisatorischen Aufgaben gesteckt habe. Allerdings liege bisher noch keine schriftliche Genehmigung für die Veranstaltung seitens der städtischen Ordnungsbehörde vor. Daraufhin meldete sich Bürgermeisterin Claudia Panke, die selbst Mitglied des Vereins ist, und erklärte sich bereit, im Rathaus bei der zuständigen Stelle nachzufragen. Sie gab dem Vorstand auch einige organisatorische Tipps und kündigte an, dass die Ratsfraktionen einen gemeinsamen Kaffee- und Kuchenstand auf dem Fest betreiben und den Erlös daraus spenden wollen. Das nahmen Vorstands- und Vereinsmitglieder erfreut zur Kenntnis.