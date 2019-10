Veranstaltung am Hammerstein in Wülfrath : Kostproben und Wissenswertes beim Apfelfest

Veranstaltung am Hammerstein in Wülfrath

Wie aus vielen Obststücken per Handarbeit köstlicher Saft wird, zeigt Harald Auer an der Apfelpresse. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Am Zeittunnel findet Sonntag die traditionelle Veranstaltung statt. Dabei gibt es viel rund ums kerngesunde Obst zu entdecken.

Reichlich Obst und Gemüse können die Gesundheit fördern. Das Herz beispielsweise profitiert vom gesunden Lebensstil und auch als Prophylaxe vor der nächsten Erkältungswelle ist der Biss beispielsweise in den Apfel eine kluge Entscheidung. Beste Gelegenheit dazu beitet das Apfelfest. Inzwischen eine Traditionsveranstaltung, findet die Familiensause am kommenden Sonntag, 13. Oktober, am Zeittunnel statt. Parallel wird auch das „Museumsfest“ gefeiert.