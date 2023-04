Beteiligung in Wülfrath FDP sammelt Anregungen zur Innenstadtgestaltung

Voller Neugier war Ilona Fenko am Donnerstagabend zum Mykonos-Restaurant aufgebrochen, um zu hören, welche Ideen Bürger und Lokalpolitiker für eine Verbesserung und Belebung der Wülfrather Innenstadt beisteuern. Der Geschäftsführerin des Bürgervereins Wülfrath ist sehr daran gelegen, sich mit anderen Organisationen und Institutionen zum Wohle der Stadt zusammenzuschließen, Ideen und Projekte zu bündeln, um etwas in der Stadt für die Bürger zu bewegen. Die Möglichkeiten des Bürgervereins, sagt Fenko, seien beschränkt. Daher setzt sie auf eine Kooperation mit der Politik. „Mich hat einfach interessiert, was die Parteien für die Innenstadt vorsehen.“