Politik in Wülfrath „Steuererhöhungen sind das letzte Mittel“

Besonders gegen die Pläne, die Gewerbesteuern vorzeitig zu erhöhen, sprechen sich die Liberalen aus. „Die Defizite in den kommunalen Haushalten, besonders in kleinen Städten wie Wülfrath, sind gerade hier in NRW leider strukturell angelegt. Bund und Länder reichen immer mehr Aufgaben an die Kommunen weiter, ohne zugleich für finanziellen Ausgleich zu sorgen“, sagt Hans-Peter Altmann, FDP-Vorsitzender in Wülfrath. Es brauche zur Lösung der Finanzprobleme mehr Geld vom Land.