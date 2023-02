Soziales in Wülfrath So vielseitig berät das Familienbüro

Beratung des LVR-Fallmanagements Am 13. Februar sowie am 27. Februar, jeweils von 14 bis 16 Uhr bietet das LVR Fallmanagement ein offenes Beratungsangebot für Eltern von Kindern mit (vorab diagnostizierter) Behinderung. Eine Beratung ist unter anderem möglich zu Themen wie den Leistungen der Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen, in der Kindertagespflege, in heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und der Frühförderung. Außerdem besteht direkt vor Ort die Möglichkeit, einen Antrag auf Leistungen zu stellen.