Dreiste Betrugsmasche in Wülfrath Falscher Telefondienstmitarbeiter bestiehlt 80-Jährige

Der Schock sitzt tief: Ein flascher Telefondienstmitarbeiter hat am Dienstagmittag, 13. Juni, einer 80-jährigen Wülfrathern Schmuck und Bargeld gestohlen. Das war geschehen: Gegen 13.45 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür der frau. Er stellte sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens vor und gab an, Leitungen prüfen zu müssen. Hilfsbereit gewährte die Seniorin dem Mann Einlass. Zunächst schaltete dieser eine Sicherung im Keller aus und untersuchte im Anschluss das Wohnzimmer. Hierzu bat er die Dame, metallene Gegenstände, wie auch Schmuck, aus dem Schrank zu entfernen, sodass die angebliche Messung störungsfrei verlaufen könne. Während die Seniorin auf seine Bitte hin die Sicherung im Keller wieder einschaltete, entwendete der Mann augenscheinlich Schmuck und Bargeld von einem geringen fünfstelligen Wert. Anschließend floh der Mann unerkannt in unbekannte Richtung. Die Wülfratherin alarmierte folgerichtig die Polizei, welche den falschen Telefondienstmitarbeiter trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte. Nun sucht die Kriminalpolizei mit der folgenden Beschreibung nach dem Tatverdächtigen: Er ist etwa 30 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, kräftig gebaut und hat „eckige“ Gesichtszüge. Das Haar trägt er kurz und nach vorne gekämmt. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer langen schwarzen Hose. Außerdem trug er eine grüne OP-Maske. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Betrüger geben können, erreichen die Polizei Wülfrath unter Telefon 02058 92006180.