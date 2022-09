Baustelle in Wülfrath : Fahrbahndecke im Bereich Mettmanner Straße wird saniert

Viel Geduld müssen Verkehrsteilnehmer in der kommenden Woche in Wülfrath wegen Fahrbahndeckensanierungen im Bereich Mettmanner Straße haben. Foto: dpa/Jan Woitas

Wülfrath Straßen NRW kündigt Arbeiten an. Verkehrsteilnehmer müssen sich vom 25. bis 30. September auf Einschränkungen, Umleitungen und Baustellenregelung einstellen.

In der kommenden Woche ist bei Verkehrsteilnehmern Geduld gefragt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen am kommenden Montag, 26. September, die bereits vor einiger Zeit angekündigten zwei Maßnahmen des Landesbetrieb Straßen NRW an der Fahrbahndecke beginnen. Das betrifft zunächst vom 26. bis 28. September den Bereich Mettmanner Straße/Lindenstraße. Dazu wird das Teilstück der Lindenstraße von der Mettmanner Straße bis zur Schillerstraße als Einbahnstraße eingerichtet. In Richtung Düssel kann gefahren werden. Die Verkehrsteilnehmenden in Richtung Mettmanner Straße müssen den ausgeschilderten Umleitungen folgen. Die Anwohnern der Wilhelm-Mittelmann-Straße können ebenfalls in Richtung Düssel ausfahren. Das gilt auch für den ausfahrenden Baustellenverkehr aus dem Baugebiet Haselnussweg. Vom 28. bis 30. September folgt dann der zweite Abschnitt im Bereich der Mettmanner Straße/Velberter Straße. Die lästige „Buckelpiste“ wird verschwinden, verspricht die Stadt. Für die Dauer der Arbeiten wird der Verkehr über eine Baustellenampel einseitig geführt. Die nördliche und die südliche Anbindung zur Velberter Straße werden gesperrt. Der Verkehr aus dem südlichen Bereich (Zur Loev, Velberter Straße) muss über das Flügelskämpchen abfließen. Die Anwohner der nördlichen Velberter Straße müssen über die Museumstraße/Bergstraße fahren. Die Feuerwehr kann die Anlage über eine spezielle Anforderung schalten. Die Maßnahmen sollen vor Beginn der Herbstferien abgeschlossen sein.