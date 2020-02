Schulsituation in Wülfrath : Durcheinander im Schulausschuss

Wülfrath Kurios startete jetzt die Sitzung des Schulausschusses. Weil zu wenig Ratsmitglieder anwesend waren, konnte keine Beschlussfähigkeit erzielt werden – weshalb das Gremium lediglich Empfehlungen für den Haupt- und Finanzausschuss ausspricht.

Unter der Überschrift „Meine weiterführende Schule in Wülfrath“ beantragte Marc Schreiweis von den Grünen, eine Online-Befragung unter Eltern von Grundschulkindern durchzuführen. Ein Arbeitskreis aus Eltern, Schülern, Politikern, Bürgern und Mitarbeitern der Verwaltung sollten dafür einen Fragebogen entwerfen. Ziel und Zweck sei herauszufinden, warum manche Eltern ihre Sprösslinge nicht in Wülfrath, sondern in anderen Städten anmeldeten. Auch mit dem ausdrücklichen Hinweis auf „datenschutzrechtliche Bedenken“, wie Patrick Schneider von der CDU sagte, wurde der Antrag mit Stimmen von CDU, SPD, WG und Linke abgelehnt. „Es gibt für Eltern so unterschiedliche Gründe, sich für eine Schule zu entscheiden“, sagte Manfred Hoffmann von der SPD, diese Idee führe zu keinem Ergebnis, „oder wollen sie eine Schulformdebatte starten?“. Auch debattiert wurde um die Summe von 45.000 Euro als Beratungskosten für einen Externen zum Thema „DigitalPakt“. In der Verwaltung fehlten fachliche Kompetenzen und personelle Ressourcen. Weil das Programm zeitlich limitiert ist, wolle man Kompetenzen einkaufen und so „schnellstmöglich zur Vergabe kommen und dann das Programm umsetzen“, betonte Kämmerer Rainer Ritsche.