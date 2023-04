Glaube in Wülfrath Wie sieht die lebendige Kirche der Zukunft aus?

Der Nachmittag soll helfen, die anstehenden Veränderungen in der Gemeine zu gestalten und die Gemeinde zukunftsfähig auszurichten. Außerdem sollen Wünsche, Ideen und Gemeindevisionen im Stil eines „World-Cafés“ erfragt werden, heißt es in der Ankündigung. Pfarrer Thomas Rehrmann sagt dazu: „Nur, wenn wir jetzt beginnen, die Arbeit der Gemeinde so auszurichten, wie es die Gemeindeglieder und Interessierten auch wollen und können, schaffen wir es, in Zukunft eine lebendige Gemeinde zu sein. Von daher brauchen wir möglichst viele, die mit ihren Ideen unsere Arbeit bereichern. Wir wollen die anstehenden Veränderungen gestalten, statt nur darauf reagieren zu müssen. Noch ist die Zeit dazu! Eingeladen ist jeder, dem die Zukunft der Gemeinde am Herzen liegt.“