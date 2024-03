Große Politik in Wülfrath Europakonferenz der CDU NRW war zu Gast bei Lhoist

In einer Diskussion mit Arndt Kirchhoff, dem Präsidenten des Instituts der deutschen Wirtschaft, und Knut Giesler, dem Bezirksleiter der IG Metall NRW, diskutierte Peter Liese die Herausforderungen der Wirtschaft in NRW. Kirchhoff stellte die Probleme der Überregulierung dar. Die notwendigen Transformationsprozesse in der Industrie, auch im Bereich des Klimaschutzes, erforderten eine Reduktion dieser Überregulierung, was letztlich auch der Arbeitsplatzsicherheit zugute käme.