Konzert in Wülfrath Essen-Steeler Kinder- und Jugendchor singt mit MGV Sängerkreis

Die Essener Nachwuchsgesangstalente gestalten unter der Leitung von Stephan Hensen jährlich bis zu 20 Konzerte und Auftritte bei unterschiedlichen Chören und Ensembles in ganz NRW. Konzertreisen führten den Chor nicht nur quer durch Deutschland, sondern in viele Länder der Erde, so auch nach Brüssel, Wien, Prag in die USA/Kanada und nach Japan. Fernseh- und Hörfunkauftritte, Schallplatten und CD-Aufnahmen sowie die erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben haben den Essen-Steeler Kinder- und Jugendchor inzwischen überregional bekannt gemacht.