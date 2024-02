Leinwandflimmern in Wülfrath Es ist wieder Kinozeit im WIR-Haus

Runter vom Sofa und rein ins Kino ist das Motto für alle Cineasten an diesem Wochenende. Denn dank des Teams vom WIR-Haus hat die Kalkstadt am Wochenende wieder ein vorübergehendes Kino. Einmal im Monat präsentiert das WIR-Haus am Samstagabend Programmkino und am Sonntag einen Familienfilm. Denn das Streamen auf dem heimischen Sofa ist zwar ganz nett, doch viele Filme machen einfach mehr Spaß, wenn sie über die große Leinwand flimmern und man sie gemeinsam mit anderen beim Popcorn oder Nachos Essen schauen kann.