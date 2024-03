Verreisen in Wülfrath Es gibt noch freie Plätze bei Jugendfreizeit

(RP/am) Die Jugend der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde organisiert jedes Jahr eine Jugendfreizeit. In diesem Jahr geht es vom 5. bis 12. Juli in ein schönes Haus am Veluwemeer in Holland. „Das Haus befindet sich im Landal Waterparc Veluwemeer“, informiert die Gemeinde. Die Ferienanlage verfügt über einen eigenen Sandstrand, ein Hallenbad und Freibad, Minigolf und vieles mehr.