Bündnis in Wülfrath Erstes Organisationstreffen von „Wülfrath gegen Rechts“

(RP/am) Nach der spontanen Gründung im Oktober 2023, um gegen den Infostand der AfD auf dem Heumarkt zu demonstrieren und der erfolgreichen Mitorganisation und Durchführung der Demo „Wülfrath zeigt Haltung – Gemeinsam für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ im Januar 2024, steht nun das erste Vernetzungstreffen für „Wülfrath gegen Rechts“ am Freitag, 15. März, um 19 Uhr im WIR-Haus in Wülfrath an. Das teilen die Organisatoren mit. „Uns haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Anfragen ganz unterschiedlicher Menschen erreicht, wie sie bei ‚Wülfrath gegen Rechts‘ mitmachen und sich einbringen können. Über diesen Zuspruch freuen wir uns sehr und möchten diesem mit dem ersten Treffen nun Rechnung tragen“, sagt Anne Schemann, Mitgründerin des Bündnisses.