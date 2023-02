Gelungene Premiere in Wülfrath Erster Spielenachmittag fand Anklang

So hat Margit Hassel-Bähr auch schon einen zweiten Termin in den Kutscherstuben gebucht: am 15. März, von 15 bis etwa 17 Uhr. „Auf gemeinsamen Wunsch fangen wir eine halbe Stunde früher an, damit wir hinterher auch noch ein wenig Zeit zu einem gemeinsamen Abendimbiss haben. Dann können wir auch noch ein wenig miteinander reden, denn das ist allen Teilnehmenden beim ersten Spielenachmittag des Bürgervereins Düssel etwas zu kurz gekommen“, erklärt Margit Hassel-Bähr.